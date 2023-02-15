Загроза державного перевороту в Молдові: що відомо про плани Росії і чого очікувати далі

Президентка Молдови Мая Санду заявила про плани Росії здійснити державний переворот у Кишиневі. Зі слів Санду, Росія хоче змінити владу в її країні за допомогою протестів опозиції, щоб використати Молдову у війні проти України. "Це короткостроковий план, який передбачає диверсії із залученням осіб з військовою підготовкою, переодягнених у цивільне. Вони планують насильницькі дії, у тому числі напади на деякі держустанови і захоплення заручників", - сказала вона.

Заява Санду викликала глибоке занепокоєння на Заході. Офіційний представник Держдепу Джон Кірбі заявив, що США підтримують народ і уряд Молдови. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про необхідність посилення допомоги Молдові та Грузії. Своєю чергою, Кремль відкидає всі звинувачення в підготовці держперевороту.

ТСН.ua зібрав думки експертів щодо подальшого розвитку подій у Молдові і їх можливого впливу на ситуацію в Україні.

Придністров'я може стати "точкою напруги"

Росія, дестабілізуючи ситуацію в Придністров'ї, може реалізувати в Молдові "український сценарій" 2014 року, який буде передбачати бойові дії.

Таку думку висловив головний редактор воєнного порталу Defence Express Олег Катков в інтерв'ю ТСН.ua.

"РФ через те, що не було відповідної реакції в світі, в першу чергу Заходу, відпрацювала проксі-війни. Територія Придністров'я, підконтрольна РФ, не визнана жодною країною світу, але існує дуже давно. Вона в будь-який момент може стати точкою напруги для Молдови, яка об'єктивно не має потужних збройних сил. У випадку агресивних дій проксі-сил РФ у Придністров'ї, вона, скоріше за все, зіткнеться з тією ж ситуацією, що й Україна 2014 року", - вважає Катков.

Експерт наголосив на важливості реакції НАТО на цю ситуацію і не виключив, що "Румунія цілком може допомогти Молдові, і не в межах НАТО, а самостійно".

Російський правозахисник і блогер Марк Фейгін вважає, що НАТО готує план з деокупації Придністров'я.

"Я думаю, що вони готують план деокупації території Придністров'я. Якщо Росія остаточно втратить Крим та Донбас, я думаю блискавично відбудеться деокупація", - зазначив Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua.

Сила Молдови - в союзниках

Україна та Румунія як сусіди Молдови не допустять дестабілізації в регіоні. Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua військовий експерт, голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

"Збройні ресурси Молдови досить обмежені, але сила Молдови - в її союзниках з обох сторін. І Румунія, і Україна є найближчими союзниками, і разом, я впевнений, ми зможемо ліквідувати російський анклав Придністров'я і всю російську агентуру, яка за ці роки набрала сили, і сьогодні досить вільно діє на території Молдови", - заявив він.

За його словами, таке бажання нарешті з'являється і в керівництва Молдови:

"Звільнений був очільник уряду - замість економістки став фахівець з безпеки. Молдова розуміє і серйозно ставиться до цих загроз. Прийнято низку законів, якими обмежуються ключові особи, задіяні в російському анклаві Придністров'я".

Як наголосив експерт, "військово-політичний союз Молдови, Румунії та України є питанням виживання для цієї держави, якщо ми не хочемо отримати якийсь спалах російської активності у регіоні".

Чи є загроза для України

Військовий експерт Сергій Кузан зазначив, що президенту РФ Володимиру Путіну вигідно дестабілізувати Молдову, щоб відволікати українські сили "по максимальній протяжності нашого державного кордону".

"Будь яке загострення на кордоні означає, що ми повинні тримати певний контингент на тій ділянці кордону, щоб вчасно відреагувати на небезпеку. Будь-яке скупчення сил на ділянці нашого кордону означає, що ми повинні як мінімум аналогічні сили тримати на нашій території на ділянці кордону. Тому будуть задіяні спецслужби і всі ресурси Путіна для того, щоб влаштовувати провокації на всіх ділянках державного кордону, де тільки можна", - пояснив він.

Водночас, каже експерт, у Росії наразі немає сил, "які б загрожували відкриттям повноцінного фронту і становили загрозу для якогось напрямку - молдовського чи білоруського".

Політтехнолог Борис Тізенгаузен в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua порівняв спробу Кремля дестабілізувати Молдову з агонією.

"Майя Санду заявляє, що Росія готує держпереворот у Молдові. Документацію їй наші спецслужби передали з усіма явками, паролями – хто кого хотів вербувати. Мені здається, що це схоже не на системну роботу в Європі щодо розширення свого впливу, а якісь фрагментарні агонізуючі ривки. Намагаються якийсь переворот влаштувати – нічого не виходить. Путін не може встежити, що в нього в країні відбувається, лізе до Молдови, лізе до України", - каже політтехнолог.

Довідка: що відбувається в Молдові

Президент України Володимир Зеленський 9 лютого повідомив, що розвідка перехопила план Росії щодо дестабілізації політичної ситуації в Молдові, захоплення влади в країні й знищення демократичного порядку.

Секретар РНБО України Олексій Данілов 11 лютого попередив владу Молдови, що РФ планує влаштувати держпереворот. За його словами, РФ відправила до Туреччини чеченських бойовиків, які згодом можуть опинитися в Кишиневі.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що українська сторона передала їй плани Кремля щодо дестабілізації ситуації. Президентка зазначила, що силові структури Молдови готуються запобігати цим провокаціям і тримають ситуацію під контролем.

У Росії очікувано відхрестились від будь-яких звинувачень у підготовці провокацій в інших країнах. Речниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "необґрунтованими та бездоказовими" заяви президентки Молдови про підготовку проросійського перевороту.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров називав Маю Санду "незаконно обраною" президенткою. Лавров заявляв, що Молдова "потрапила під вплив Заходу" і перетворилася на "анти-Росію".

Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце попереджав про плани Росії вторгнутися до Молдови 2023 року. За його словами, реалізація цього сценарію залежить від розвитку війни в Україні.

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