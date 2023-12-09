Загроза для демократії: канадська розвідка попередила про небезпеку штучного інтелекту

Канадська розвідка попередила про загрозу дипфейків для демократії.

Канадська служба розвідки та безпеки (CSIS) висловила стурбованість з приводу кампаній з дезінформації, що проводяться в Інтернеті з використанням дипфейків.

На думку канадських спецслужб, "реалізм" фейкового контенту разом із "нездатністю розпізнати чи виявити" його становить потенційну загрозу жителям країни.

"Дипфейки та інші передові технології штучного інтелекту загрожують демократії, оскільки деякі суб'єкти прагнуть отримати вигоду з невизначеності або увічнити "факти", засновані на синтетичній та/або фальсифікованій інформації", – йдеться у повідомленні.

За їхніми прогнозами, найближчими роками іноземні хакери перетворять штучний інтелект на зброю, створюючи дипфейк відео та зображення із політиками й урядовцями для їхньої дискредитації.

"Якщо демократичне суспільство не здатне відрізнити факт від вигадки, то як воно виживе? Як Канада буде функціонувати, якщо існують різні набори неперевірених фактів, у які вірять різні верстви населення?", – розмірковують спецслужби.

Небезпека, яку несе штучний інтелект в Інтернеті:

Порушення конфіденційності;

Соціальна маніпуляція – ШІ можна використовувати для відстеження, аналізу та прогнозування активності людей в Інтернеті, що може зробити їх вразливими до маніпуляцій;

Упередженість.

Нагадаємо, у травні президент Microsoft Бред Сміт висловив занепокоєння широким поширенням реалістичного, але неправдивого контенту, і закликав вжити заходів для його розпізнавання.

Раніше повідомлялося, що від 2024 року Кремль проти України буде збільшувати кількість кібератак зі штучним інтелектом.

А недавно росіяни поширили дипфейк із нібито відеозверненням Залужного, в якому є заклик до збройного повстання.

Діпфейк: що це, як його розпізнати і чим вони небезпечні – Уроки антифейку з Єгором Гордєєвим