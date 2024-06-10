Загроза для Орбана: в угорського прем’єра з'явився новий політичний конкурент

Кандидат зареєстрував свою партію в "останню хвилину".
Правляча партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана втратила позиції на виборах до Європейського парламенту в Угорщині.
Про це пише Bloomberg.
Орбана може обігнати політичний новачок Петер Мадьяр. Його партія "Тиса" посіла друге місце з 31%, згідно з частковими результатами після майже половини підрахованих голосів. Тоді як партія Орбана "Фідес" була на шляху до отримання 44% голосів.
"Орбан намагався обмежити наслідки найгіршого політичного скандалу своєї партії, який на початку цього року повалив президента країни та головного кандидата в члени ЄС від Фідес, а також невдоволення анемією економіки", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про нового конкурента Орбана
Мадяр в останню хвилину зареєстрував свою партію "Тиса" на виборах. Під час бурхливої кампанії по всій Угорщині він організував найбільші антиурядові протести з моменту повернення Орбана до влади 2010 року, затьмаривши тьмяну та фрагментовану опозицію, а також зосередив увагу на корупції та скористався скандалами правлячої партії.
Видання також пише, що Орбан мобілізував своїх виборців, поставивши вибори в ЄС як вибір між війною та миром у тіні вторгнення Росії в Україну. Зокрема, він намагається суперечливими спробами зупинити або уповільнити допомогу Заходу Києву.
Раніше проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, мовляв, його країна - єдина у Європейському Союзі "чиї громадяни гинуть на війні в Україні".