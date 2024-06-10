Загроза для Орбана: в угорського прем’єра з'явився новий політичний конкурент

Правляча партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана втратила позиції на виборах до Європейського парламенту в Угорщині.

Про це пише Bloomberg.

Орбана може обігнати політичний новачок Петер Мадьяр. Його партія "Тиса" посіла друге місце з 31%, згідно з частковими результатами після майже половини підрахованих голосів. Тоді як партія Орбана "Фідес" була на шляху до отримання 44% голосів.

"Орбан намагався обмежити наслідки найгіршого політичного скандалу своєї партії, який на початку цього року повалив президента країни та головного кандидата в члени ЄС від Фідес, а також невдоволення анемією економіки", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про нового конкурента Орбана

Мадяр в останню хвилину зареєстрував свою партію "Тиса" на виборах. Під час бурхливої ​​кампанії по всій Угорщині він організував найбільші антиурядові протести з моменту повернення Орбана до влади 2010 року, затьмаривши тьмяну та фрагментовану опозицію, а також зосередив увагу на корупції та скористався скандалами правлячої партії.

Видання також пише, що Орбан мобілізував своїх виборців, поставивши вибори в ЄС як вибір між війною та миром у тіні вторгнення Росії в Україну. Зокрема, він намагається суперечливими спробами зупинити або уповільнити допомогу Заходу Києву.

Раніше проросійський прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, мовляв, його країна - єдина у Європейському Союзі "чиї громадяни гинуть на війні в Україні".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.