Загроза застосування хімічної зброї в Україні: Росія досі отримує миттєві дані про погоду від Заходу

Оскільки Росія вносить метеорологічні дані до програми, то вона має доступ до каналів EUMETSAT.

Росія продовжує отримувати миттєві метеорологічні дані від західних та інших урядів, які можуть бути використані для планування хімічної або біологічної атак в Україні.

Про це повідомляють військові експерти, пише Reuters.

Зазначається, раніше Вашингтон і його союзники попередили, що Москва може планувати застосувати хімічну або біологічну зброю. Тим не менш, дані про погоду з деяких із тих самих країн, включаючи Сполучені Штати та Велику Британію, продовжують надходити до російських агентств. Сюди входять вимірювання швидкості та напряму вітру, сонячного світла, опадів та інших факторів.

В Європейській організації з експлуатації метеорологічних супутників EUMETSAT, що базується в Німеччині, заявляють, що продовжують надавати дані Росії. Речник EUMETSAT повідомив, що організація припинила надсилати дані з супутників ЄС до Росії та Білорусі за вказівкою Європейської комісії, але вона продовжує передавати інформацію з інших європейських супутників цим двом країнам, а також метеорологічні спостереження від урядів по всьому світу.

В організації пояснили, оскільки Росія вносить дані в програму, то вона має доступ до каналів EUMETSAT. Таким чином Росія отримує дані з європейських країн, включаючи Велику Британію, а також з Америки, Канади та інших країн.

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