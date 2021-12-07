Загроза нападу Росії на Україну: керівники НАТО зібралися на екстрену зустріч

У зустрічі взяли участь 30 начальників оборони НАТО.

Начальники генеральних штабів Збройних сил країн НАТО зібралися на позачергове засідання, аби обговорити виклики в оборонній сфері, зокрема, піднімалося питання агресії Росії проти України.

Про це йдеться на сайті НАТО.

Як повідомляється на сайті Альянсу, зустріч відбулася ввечері 6 грудня у віртуальному форматі, у ній взяли участь 30 начальників оборони НАТО. Вони зібралися щоб обговорити нагальні проблеми безпеки, з якими стикається Альянс, у всіх оперативних сферах і в усіх географічних районах.

"Так, вони обговорювали ситуацію, що склалася навколо кордонів України, але не лише її. Завданням було оцінити обстановку у ширшому контексті. Тому що, якщо акцентувати увагу лише на одній темі (російського, - ред.) військового нарощування навколо України, можна упустити інші важливі деталі", - повідомив представник Альянсу у коментарі "Укрінформу".

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