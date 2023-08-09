Загроза нападу "вагнерівців": Польща удвічі збільшить кількість військових на кордоні із Білоруссю

У МВС розповіли, що тиск на польсько-білоруському кордоні зростає.

На тлі провокацій з боку Білорусі Польща відправить 2 тисячі військовослужбовців на кордон з Білоруссю - це удвічі більше, ніж раніше просила Прикордонна служба.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Мацей Вонсік, пише PAP.

За його словами, таке рішення ухвалив Комітет з питань безпеки, зокрема міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Це посилення буде не 1000, а 2000 солдатів. Це рішення ухвалив Комітет з питань безпеки, це рішення прийняв міністр оборони Маріуш Блащак", – сказав він агентству.

Вонсік додав, що тиск на польсько-білоруському кордоні зростає. Він запевнив, що усі спроби незаконного перетину організовуються та готуються білоруськими службами.

Він зауважив, що Польща не зверталася до союзників за допомогою.

"Вся охорона кордону тепер у межах досяжності польських служб", - підсумував він.

Нагадаємо, 7 серпня прикордонники Польщі попросили про додаткову військову підтримку на кордон із Білоруссю.

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