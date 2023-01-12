Загроза наступу з боку Білорусі: до РБ прибув головнокомандувач Сухопутними військами РФ

Під час інспекції перевірено якість занять з бойового злагодження військ РФ та Білорусі.

У четвер, 12 січня, до Білорусі прибула комісія Міністерства оборони Російської Федерації на чолі з головнокомандувачем Сухопутних військ генералом армії Олегом Салюковим.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони сателіта країни-агресорки.

У військовому відомстві запевняють, що нібито комісія Міноборони РФ прибула, щоб проінспектувати військові частини та підрозділи російського компоненту регіонального угруповання військ, які перебувають на полігонах Збройних сил Республіки Білорусь.

"Під час роботи перевірено якість занять з бойового злагодження та дана оцінка їхньої готовності виконати завдання щодо призначення на користь військової безпеки Союзної держави", - розповіли у Міноборони РБ.

Загроза наступу Білорусі

11 січня у Міноборони України поінформували, що командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України. Переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та Росії до зони ведення бойових дій та прикордонні райони.

У ЗСУ повдіомили, що загроза наступу з території Білорусі буде зберігатися протягом року через те, що російські окупанти проводитимуть навчання в РБ. відомо, що на території Білорусі заплановано проведення навчання військ РБ та РФ під назвою "Щит союза-2023". Крім того, планується провести маневри ЗС Росії та Білорусі "Запад-2023".

За даними Генштабу ЗСУ, триває переміщення до Білорусі на відновлення боєздатності підрозділів агресора і переміщення з Білорусі підрозділів ЗС РФ, які від жовтня 2022 року проходили бойове злагодження на полігонах.

Як повідомлялося, у Рівненській області на кордоні з Білоруссю активно будують захисні споруди.

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