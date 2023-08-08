Загроза НАТО з боку "вагнерівців": Литва збільшує сили на кордоні з Білоруссю

Щодо ймовірних провокацій Білорусі, то керівник Державної прикордонної служби Литви зауважив, що вона - "висока".
Державна прикордонна служба Литви планує збільшити кількість офіцерів на кордон з Білоруссю через загрозу з боку російських найманців ПВК "Вагнер".
Про це заявив журналістам керівник Державної прикордонної служби Рустамас Любаєвас, повідомляє LRT.
На запитання журналістів, скільки хочуть перекинути додаткових сил на кордон з Білоруссю - посадовець не уточнив.
Також, відповідаючи на питання, чи перебувають зараз на кордоні з Білоруссю лише прикордонники, Любаєвас сказав, що "є певні дії, які здійснюються іншими відомствами", але не повідомив їх.
Щодо ймовірних провокацій Білорусі, то керівник Державної прикордонної служби зауважив, що вона - "висока".
"Ми поки що не бачила жодних конкретних провокацій або активності", - сказав він та додав, що про це поінформував президента.
Як раніше повідомляли, російські найманці "вагнерівці" у Білорусі підійшли ближче до кордону України.
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