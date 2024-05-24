Загроза нового наступу з Білорусі: які війська зосереджені на кордоні з Україною

На кордонах з країнами НАТО зосереджено навіть більшу кількість білоруських військ, ніж біля українського кордону.

На кордоні з Україною на сьогодні, 24 травня, перебуває приблизно 2 тисячі білоруських військових — приблизно стільки ж, як і на кордоні з Литвою та Польщею. Таке угруповання не може загрожувати нападом.

Таку думку висловив в ефірі "1+1" військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, на кордонах з країнами НАТО зосереджено навіть більшу кількість білоруських військ, ніж біля українського кордону.

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“Не можна сказати про те, що там [на кордоні з Україною зі сторони Білорусі] зафіксовано спалах активності, який свідчить про те, що ворог має намір розвинути звідти наступ – його немає. Натомість, є підстави вважати, що ці загрози або демонстрація цих загроз іде проти країн Балтії", - наголосив Мусієнко.

Нагадаємо, раніше моніторингові канали повідомляли, що Білорусь ймовірно, знову готується до прийому та перекидання російської військової техніки.

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