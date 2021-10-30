Загроза нового небезпечного вірусу та можливість масового голоду в Афганістані: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус закликав світ здобути уроки з пандемії коронавірусу і готуватися до нової. Читати далі –>
- У США вважають, що коронавірус COVID-19 не був розроблений як біологічна зброя. Читати далі –>
- Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс звернувся до лідерів країн G20 із проханням запобігти масовому голоду в Афганістані. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон заявили про готовність працювати разом над розв'язання проблем з безпекою в Європі. Читати далі –>
- Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech для дітей віком від п'яти до 11 років. Читати далі –>