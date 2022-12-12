Загроза нової війни на Балканах: всі подробиці загострення між Сербією і Косовом

Косовські серби будують барикади, Приштина не виключає застосування проти них сили.

Конфлікт між Сербією та частково визнаним Косовом різко загострився. На півночі Косова місцеві серби заблокували автошляхи. Косовський уряд пригрозив прибрати барикади з доріг силою. Своєю чергою, президент Сербії Александр Вучич звернувся до контингенту НАТО в Косові із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Також офіційний Белград привів свої війська у повну бойову готовність.

ТСН.ua зібрав подробиці конфлікту, який загрожує перерости у військове зіткнення.

Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова. Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників демонстративно залишили органи влади Косова.

Пантіч був співробітником поліції та працював у дільниці в Косовській Мітровиці. Він залишив свою посаду восени разом із близько 600 інших етнічних сербів - поліцейських, суддів та чиновників. У такий спосіб вони протестували проти вимоги до місцевих автомобілістів реєструвати свої авто на косовських номерних знаках замість старих сербських.

Останніми днями на північ Косова перекинули спецпризначенців – головним чином – етнічних албанців. Після цього Сербія заявила про можливе введення в Косово підрозділів своїх силових структур.

На ранок 12 грудня серби продовжують стояти на барикадах і блокувати адміністративні пункти пропуску Яріньє та Брняк.

Косово не виклюючає застосування сили: що кажуть Сербія і ЄС

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті пригрозив, що встановлені на дорогах барикади при необхідності будуть прибрані силою, пише "Радіо Свобода".

Курті закликав KFOR (міжнародні сили під керівництвом НАТО, відповідальні за забезпечення стабільності в Косово – ред.) гарантувати свободу пересування по території.

"Ми ще раз закликаємо KFOR гарантувати свободу пересування. KFOR в Косово виступає за мирне та безпечне середовище, що також означає свободу пересування без дискримінації. Блокування руху, блокування громадських доріг великоваговими транспортними засобами, щоб перешкодити свободі пересування, злочинна стрілянина угруповань по нашій поліції та поліції EULEX, – це не тільки неприйнятно, але це не повинно повторитися у майбутньому. Тож ми чекаємо", – сказав Курті.

Президент Сербії Александр Вучич звернувся до контингенту НАТО, розміщеного в Косові, із закликом схвалити введення туди сербських військових та поліцейських. Вучич каже, що таке право Сербія має відповідно до резолюції Ради безпеки ООН від 1999 року щодо врегулювання косовського конфлікту. Відповіді НАТО поки що немає. 11 грудня Вучич скликав екстрене засідання Ради національної безпеки.

Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель 11 грудня заявив, що Євросоюз не терпітиме нападів на місію ЄС у Косові чи будь-якого насильства на півночі Косова.

"Барикади мають бути негайно прибрані групами косовських сербів. Спокій має бути відновлено", – написав він у Twitter.

#EU will not tolerate attacks on @EULEXKosovo or use of violent, criminal acts in the north. Barricades must be removed immediately by groups of Kosovo Serbs. Calm must be restored. EULEX will continue to coordinate w/Kosovo authorities & KFOR.



All actors must avoid escalation. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 11, 2022

МЗС звернулося до українців через конфлікт у Косові

Міністерство закордонних справ України закликало громадян відмовитися від поїздок до Сербії та Косова через напружену обстановку.

"У зв‘язку із загостренням відносин між Белградом та Приштиною рекомендуємо громадянам України наразі утриматися від відвідання цього регіону Західних Балкан, а тим, хто там перебуває — уникати місць масового скупчення людей. Для отримання допомоги українці можуть звертатися на цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Сербії: +381631113185, або емейл: emb_rs@mfa.gov.ua", - йдеться в повідомленні.

У випадку потрапляння в надзвичайну ситуацію, громадянам України радять звернутися на "гарячу лінію" МЗС України: +380442381588, або емейл: cons_or@mfa.gov.ua.

Що відомо про конфлікт у Косові

Нагадаємо, що в результаті війни 1999 року між сербами і албанцями Косово перейшло під контроль ООН. У 2008 році регіон в односторонньому порядку проголосив незалежність, яку не визнає багато країн, зокрема і Україна. Етнічна більшість Косова — албанці, які складають більше 90% від усього населення.

У той же час на півночі Косова, в районі Косовської Митровиці, більшість населення — серби.

Зазначимо, що останній конфлікт між Косовом і Сербією через номерні знаки авто триває понад рік.

Влада Косова вирішила, що сербські автомобілі повинні встановлювати тимчасові косовські номерні знаки. Автомобілям із сербськими номерами видаватимуть тимчасову довідку і номери RKS ("Республіка Косово"). Остаточне введенню в дію цього рішення відкладали уже декілька разів.

У серпні президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія готова піти на поступки владі Косово щодо визнання водійських прав, але це не означає визнання незалежності ціх територій.

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