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Загроза обстрілів балістикою, КНДР готова розпочати вийну: головні новини ночі 26 січня 2024 року

Загроза обстрілів балістикою, КНДР готова розпочати вийну: головні новини ночі 26 січня 2024 року

Диктатор Кім Чен Ин / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • В частині регіонів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
  • Кремль все ще прагне повного знищення України — США в ОБСЄ Читати далі –>
  • КНДР готова розпочати вийну проти Південної Кореї, але вагається - Bloomberg Читати далі –>
  • Китай закликає Іран стримати напади хуситів на судна в Червоному морі - Reuters Читати далі –>
  • У Держдепі попередили про наслідки для України, якщо Конгрес затягуватиме питання з допомогою Читати далі –>

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