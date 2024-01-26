Загроза обстрілів балістикою, КНДР готова розпочати вийну: головні новини ночі 26 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- В частині регіонів оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
- Кремль все ще прагне повного знищення України — США в ОБСЄ Читати далі –>
- КНДР готова розпочати вийну проти Південної Кореї, але вагається - Bloomberg Читати далі –>
- Китай закликає Іран стримати напади хуситів на судна в Червоному морі - Reuters Читати далі –>
- У Держдепі попередили про наслідки для України, якщо Конгрес затягуватиме питання з допомогою Читати далі –>
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