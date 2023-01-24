Загроза повторного нападу з Білорусі: Лукашенко підписав указ при призов строковиків на кінець зими

У Міноборони пояснюють, що нібито завдяки указу місцева влада "своєчасно проведе заходи щодо призову громадян на строкову військову службу та службу в резерві".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, яким передбачається призвати у лютому-травні 2023 року на строкову військову службу, службу в резерві громадян РБ.

Про це інформує пресслужба Міністерства країни-союзниці у війні Росії Білорусі.

Також читайте ЗСУ відбили атаки ворога на Лиманському та Авдіївському напрямках: подробиці від Генштабу

"Документом передбачається призвати у лютому - травні 2023 року на строкову військову службу, службу в резерві громадян Білорусі чоловічої статі, яким до дня призову виповнилося 18 років і які не мають права на відстрочку від призову, громадян призовного віку, які втратили право на відстрочку, а також на службу в резерві громадян з числа студентів першого курсу установ вищої освіти нашої країни сільськогосподарського профілю, які мають право на відстрочку від призову для продовження освіти та виявили бажання пройти таку службу", - сказано у тексті указу.

Водночас указом передбачається звільнення до запасу військовослужбовців строкової військової служби, які вислужили встановлені строки військової служби.

Військова активність у Білорусі

Нагадаємо, в Білорусі 19 січня ближче до кордону з Україною перекинули бойові вертольоти. Зокрема, з білоруських Мачулищів до Лунинця перебазувалися 11 російських вертольотів. Ймовірно, це пов'язано із військовими навчаннями, які триватимуть до 1 лютого.

Тим часом у Білорусі знімають військову техніку з тривалого зберігання. Так, в оборонному відомстві пояснюють, що такі заходи вживають "у межах проведення спільних заходів бойового злагодження регіонального угруповання військ".

Білорусь і Росія підняли авіацію задля навчання

Читайте також: