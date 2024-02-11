Загроза світовій економіці – очільниця МВФ про війну у Секторі Гази

Очільниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка продовжує розвиватись і виявляти стійкість перед різними війнами і геополітичними кризами, проте конфлікт на Близькому Сході матиме ширші наслідки.

Про це вона сказала на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, повідомляє DW.

"Ця надзвичайна невизначеність посилює проблеми для економік, які все ще відновлюються після попередніх потрясінь. Подальше розширення конфлікту посилить економічний збиток", - сказала Георгієва.

МВФ знизив свій прогноз зростання економіки Близького Сходу та Північної Африки від 3,4% до 2,9%.

В організації наголосили, що перспективи регіону вкрай невизначені через велику кількість ризиків. До них МВФ віднесли загрозу поширення конфлікту в Секторі Гази на сусідні з Ізраїлем країни, а також подальші збої в торгівлі, спричинені атаками на судна у Червоному морі.

Нагадаємо, Єгипет погрожує Ізраїлю призупинити мирну угоду і назвав вимогу.

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