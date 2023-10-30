Загроза Третьої світової: у Німеччині заявили про небезпеку для Європи

Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації.
На тлі загострення подій на Близькому Сході та російсько-української війни в Європі може розпочатися Третя світова війна.
Відповідну заяву зробив очільник Міноборони Німеччини Борис Пісторіус в ефірі телеканалу ZDF.
Він каже, що німці повинні бути морально готові до такого наслідку.
"Ми повинні звикнути до думки, що в Європі може виникнути загроза війни", – вказав Пісторіус.
Німеччина реагує на нові загрози
Зокрема, у міноборони Німеччини з огляду на це провели реорганізацію структури. Також був створений спеціальний фонд на суму в 100 мільярдів доларів.
"Тому не можна говорити, що уряд Німеччини повільно реагує на нові загрози, з якими зіткнувся світ. "Швидше, ніж зараз, не буває", - підкреслив глава Міноборони Німеччини.
Попри це, за його словами, Берлін докладе максимальних зусиль, щоб у регіоні Близького Сходу не відбулося ще більшої ескалації.
Нагадаємо, що на тлі останніх подій у світі експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Зокрема, до неї може призвести ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході.
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