Загроза Третьої світової війни: експерт розповів, де і як вона може початись

З огляду на останні події у світі експерти дедалі частіше починають говорити про загрозу Третьої світової війни. Експерт-міжнародник Тарас Жовтенко розповів, з чого вона може початися і де розгортатися.

Театром Третьої світової, крім України та Ізраїля, можуть стати Корея і Тайвань.

Про це Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, заявив в інтерв'ю УНІАН.

Якою може бути Третя світова війна

Тарас Жовтенко припускає, що гібридна Третя світова, імовірно, розгортатиметься як каскадна серія регіональних конфліктів, обʼєднаних країнами-агресорами, які за ними стоять. До таких країн експерт відносить, зокрема, РФ та Іран. Стратегічною метою таких конфліктів буде розпорошити і виснажити ресурси Заходу, спричинивши його розкол і стратегічну поразку, показавши неспроможність захищати власних союзників і національні інтереси в ключових географічних точках.

Де може розгорнутися Третя світова війна

Жовтенко припускає, що з точки зору використання військового компоненту та гібридного інструментарію, імовірними театрами розгортання гібридної Третьої світової, крім вже активних європейського (Україна) і близькосхідного (Ізраїль), цілком можуть стати азійсько-тихоокеанський (Південна Корея, Тайвань), що потенційно може розширити коло країн-агресорів за рахунок КНДР і Китаю (при чому, саме в такій послідовності).

За словами експерта, бойові дії на цих театрах доповнюватимуться активним застосуванням гібридних інструментів в Європі й США, в першу чергу, використовуючи апробованій Кремлем технології спричинення міграційних криз, а також вже традиційних дезінформації та пропаганди.

Для гібридної дестабілізації США будуть використані країни Латинської Америки - деякі з них російські спецслужби вже перетворили на свої фактичні розвідувально-диверсійні хаби (як, наприклад, Бразилія і Венесуела), каже експерт.

Жовтенко припускає, що залежно від того, як реагуватиме на ці загрози адміністрація нового президента США, регіон теж потенційно може перетворитися на зону бойових дій.

Нагадаємо, у Росії, ймовірно, готуються до випробувань ракети з ядерним двигуном "Буревісник", про що, зокрема повідомили у The New York Times. У ГУР вважають, що це може бути черговою демонстрацією, яка орієнтована на російську цільову аудиторію.

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков розповів, що ця російська ракета призначена для обміну ядерними ударами в умовах Третьої світової війни РФ проти країн НАТО, зокрема, США.

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