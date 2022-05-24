Загроза від Росії: Молдова звертатиметься за іноземною військовою допомогою для укріплення обороноздатності

Загроза від Росії: Молдова звертатиметься за іноземною військовою допомогою для укріплення обороноздатності

Спікер молдовського парламенту та лідер “партії влади” підтвердив, що його країна звертатиметься до міжнародних партнерів за допомогою для збройних сил.

Голова парламенту Молдови, який очолює проєвропейську партію “Дія і солідарність”, Ігор Гросу заявив, що його країна готова прийняти закордонну військову допомогу для підвищення обороноздатності Національної армії на тлі війни, яку веде РФ проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Prime, коментуючи заяву глави британського МЗС Ліз Трасс про можливість постачання зброї до Молдови.

"У нас є стратегічні партнери, які користуються довірою, які розуміють ситуацію, в якій ми перебуваємо. Ми будемо звертатися до них. Все буде в рамках закону та чинних міжнародних договорів”, - запевнив Ігор Гросу.

Спікер молдовського парламенту наголосив, що молдовська армія не отримувала нового озброєння упродовж багатьох років, тому “збройні сили потребують інвестицій, щоб бути здатними захищати країну, щоб протистояти тим загрозам, які ми всі бачили".

Він нагадав, що раніше Молдова вже отримувала військову допомогу від США та НАТО, з якою співпрацює у рамках програми Партнерство заради миру.

"Ми зобов'язані мати екіпіровану армію, екіпіровану прикордонну поліцію, мати системи моніторингу. І це ми робитимемо. Коли і з ким ми це робитимемо, залежить від міністерства оборони, яке має надати аналіз необхідної допомоги", - наголосив Гросу.

Минулого тижня очільниця британського МЗС заявила газеті The Daily Telegraph, що союзники з НАТО обговорюють питання про те, щоб не лише Україна, але й Молдова була озброєна за стандартами Альянсу. Вона ствердно відповіла на запитання, що причиною цього є військова загроза для Молдови з боку Росії.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду сказала, що наразі країна фактично не має боєздатної армії і цю ситуацію потрібно змінювати.

Військовий експерт Олег Жданов прокоментував ситуацію у Придністров'ї та її вплив на російсько-українську війну

Читайте також: