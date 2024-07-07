Загроза від Росії зростатиме: президент Естонії зробив важливу пропозицію союзникам по НАТО

У наступному десятилітті Росія буде більш небезпечною, ніж раніше, тому союзники по НАТО повинні розглянути питання про збільшення своїх витрат на оборону до трьох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) замість двох.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс, передає ERR.

За його словами, очевидно, що Росія залишатиметься найсерйознішою військовою загрозою для НАТО ще дуже довго.

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"У наступне десятиліття Росія буде більш ворожою, ніж раніше. НАТО має бути до цього готове. Для цього у НАТО є хороші плани колективної оборони, які мають бути наповнені необхідними силами та системами озброєння", - сказав естонський лідер.

Алар Каріс додав, що Альянсу потрібно збільшити витрати на оборону, оскільки стає все більш очевидним, що двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП) кожного союзника може бути недостатньо.

"Нам потрібно обговорити підвищення амбіційних витрат на оборону до 2,5 або трьох відсотків", - сказав він.

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Нагадаємо, ініціативу Естонії щодо збільшення витрат на оборону підтримують країни східного флангу НАТО, які мають спільні кордони з Росією. Союзники вважають, що необхідно активніше готуватися до можливого нападу країни-агресорки у майбутньому.

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