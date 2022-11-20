Загроза відключень електроенергії в ЄС: Франція не встигає перезапустити реактори АЕС

У Франції не встигають виконати план перезапуску чверті своїх атомних станцій до середини грудня.

Атомна промисловість Франції відстає в спробах вчасно запустити неробочі реактори АЕС, щоб уникнути відключень електроенергії і допомогти Європі впоратися з втратою російських поставок цієї зими.

Про це пише Bloomberg.

Французька компанія Electricite de France SA (EDF) не встигає виконати план перезапуску чверті своїх атомних станцій до середини грудня. Мережевий оператор RTE попереджає, що ризик дефіциту у січні зростає.

Хоча Electricite de France SA залучила аварійно-зварювальні бригади зі США та Канади, графік уже значно відстає від плану, розробленого кілька тижнів тому.

"Я знаю, що команди EDF надзвичайно мобілізовані. Однак ми повинні бути готові до будь-якої ситуації», включаючи можливість цілеспрямованих відключень електроенергії цієї зими", – сказала прем’єр-міністерка Елізабет Борн у парламенті.

Ці проблеми зроблять Францію, вразливою, попри менший вплив поставок російського газу, ніж у Німеччини. Потенційні побічні ефекти від дефіциту ядерної енергії у Франції тримають операторів електромереж по всьому континенту напоготові на випадок, якщо другій за величиною економіці Європейського Союзу знадобиться додаткова електроенергія.

Адміністрація президента Еммануеля Макрона виділила щонайменше 100 млрд євро, щоб допомогти підприємствам, споживачам і державним органам впоратися зі зростанням цін на електроенергію, природний газ і бензин протягом наступного року.

Нагадаємо, у Німеччині заявили про можливе відключення електроенергії взимку через кризу у сфері енергопостачання.

В Україні після масованих ракетних атак Росії щодня застосовують графіки відключень світла, окрім них також доводиться застосовувати екстрені відключення, про які не можливо попередити заздалегідь.

Однак, нещодавно в НЕК "Укренерго" повідомили, що ситуація з електроенергією повинна покращитись найближчим часом, якщо російські агресори не будуть завдавати нових ракетних ударів по Україні.

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