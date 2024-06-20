Загроза вимирання відступає: популяцію однієї з найрідкісніших кішок у світі вдалося відновити

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) повідомив, що іберійській рисі, яка вважається однією з найрідкісніших кішок у світі, більше не загрожує вимирання.

Про це пише ВВС.

Донедавна іберійська рись перебувала у "червоному списку" тварин, близьких до вимирання. Відтепер, відповідно до класифікації МСОП, тварину перемістили до "списку вразливих" видів.

МСОП, який класифікує види тварин, грибів та рослин за рівнем їхнього поширення в природі, зазначив, що 2001 року у світі налічувалося лише 62 дорослі іберійські рисі. Але за останні два десятиліття популяція цих кішок значно збільшилася і зараз становить понад 2000 особин включно з молодняком.

Ці тварини живуть в Іберійському регіоні – частині Піренейського півострова, яка належить Іспанії та Португалії. За останніми даними, вже є 14 ареалів проживання іберійської рисі, де популяції стабільно відтворюються. Один з них розташований на території Португалії, а всі інші – в Іспанії.

Природоохоронці зазначили, що відновити популяцію іберійської рисі допомогло збільшення чисельності дикого європейського кролика, на якого полюють ці кішки. Цей вид кролика раніше також перебував на межі вимирання.

Крім того, важливу роль відіграло відновлення лісів та міжнародні програми з повернення рисей з неволі у дику природу.

Нагадаємо, кліматолог із Японії Куніо Кайхо створив новий графік, який демонструє масове вимирання видів. Він також розповів про те, коли може наступити наступний кінець світу. Він також наголосив, що чергове вимирання на нашій планеті стане вже шостим.

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