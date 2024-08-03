Загроза війни на Близькому Сході: країни закривають посольства і просять громадян терміново покинути Ліван

Швеція тимчасово закриває своє посольство в Бейруті через побоювання, що війна в Газі може перерости в загальнонаціональний конфлікт.

Про це заявив глава МЗС Швеції Тобіас Більстром, пише The Local.

За його словами, відомство доручило своїм співробітникам покинути Бейрут і виїхати на Кіпр. Також МЗС планує тимчасово перенести своє посольство. В Бейруті воно залишатиметься закритим як мінімум протягом серпня, проте рішення про припинення його роботи може бути продовжено. За словами міністра все залежатиме від ситуації з безпекою.

Окрім інформації про закриття, Міністерство закордонних справ Швеції закликало громадян покинути територію Лівана.

"Я закликаю шведів у Лівані залишити країну в будь-який можливий спосіб, поки це можливо", - сказав глава шведського МЗС.

Заклики країн світу покинути Ліван

У п’ятницю, 2 серпня, Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в цій країні “виїхати якнайшвидше” через підвищений ризик військової ескалації в регіоні.

Вже наступного дня, 3 серпня, до цього заклику приєдналися й інші країни, зокрема Україна, США, Британія та Канада. Штати просять своїх громадян виїжджати першим ліпшим маршрутом, навіть якщо він не прямує до бажаної країни.

"Будь ласка, ознайомтеся з доступними варіантами перельоту в міжнародному аеропорту Бейрут-Рафік Харірі. Ми заохочуємо тих, хто

бажає покинути Ліван, бронювати будь-який доступний квиток, навіть якщо цей рейс не відправляється негайно або не слідує за вашим першочерговим маршрутом. Громадяни США, які не мають коштів для повернення до Сполучених Штатів, можуть звернутися до посольства за фінансовою допомогою у вигляді позики на репатріацію. Ми рекомендуємо громадянам США, які вирішили не виїжджати з Лівану, підготуватися на випадок надзвичайних ситуацій і бути готовими бути в укритті на місці протягом тривалого періоду часу", - пише посольство США в Лівані.

Міністерство закордонних справ України також оприлюднило рекомендації для громадян щодо перебування на території Ізраїлю та Лівану у зв'язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході.

Ймовірна війна на Близькому Сході

Війна Ізраїлю у Секторі Гази може перерости в повноцінний близькосхідний конфлікт, оскільки верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї уже віддав наказ готувати атаку у відповідь на вбивство у Тегерані політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії. У п’ятницю, 2 серпня, на похороні Ганії у Катарі пролунали заклики влаштувати “день гніву”. Напередодні президент США Джо Байден пообіцяв підтримати захист Ізраїлю від загроз. Тим часом міжнародні авіакомпанії припинили польоти до Тель-Авіва, а сусідні країни почали закривати повітряний простір.

ТСН.ua зібрав останню інформацію про ситуацію на Близькому Сході, яка загрожує вибухнути масштабним воєнним конфліктом.

Загострення на Близькому Сході! Іран погрожує, а Ізраїль знищує голів ХАМАСу

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