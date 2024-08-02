Загроза війни на Близькому Сході: у США ухвалили важливе рішення

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати готові перемістити додаткові військові ресурси на Близький Схід, якщо це необхідно.

Про це він повідомив у коментарі CNN.

Не вдаючись у подробиці, Джон Кірбі заявив, що США постійно переглядають позицію сил на Близькому Сході, щоб переконатися у наявності усього необхідного, “щоб захистити себе, наші війська, наші об’єкти, а також наших союзників і партнерів, таких як Ізраїль”.

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“Ми чітко почули верховного лідера [Ірану], що він має намір помститися за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані, й те, що вони [Іран та його проксі-сили в регіоні] хочуть здійснити ще один напад на Ізраїль. Ми не можемо просто припускати, що ми також потенційно станемо жертвами такого роду атак. Тож ми маємо переконатися, що маємо належні ресурси та можливості в регіоні. Міністерство оборони працює над цим. Зараз я просто не в змозі говорити про це детально”, - наголосив він.

На запитання, які саме ресурси будуть переведені на Близький Схід, Джон Кірбі відповів, що, ймовірно, це будуть і війська, і техніка.

Наразі чисельність військового персоналу США на Близькому Сході становить 57 000 осіб.

Як повідомило видання The New York Times з посиланням на джерела в американських військових колах, у регіоні можуть з’явитися додаткові бойові літаки.

За словами одного зі співрозмовників видання, вживаються «необхідні заходи» для підвищення боєздатності та захисту військ США та їхніх союзників від будь-яких загроз з боку Ірану та пов'язаних з ним воєнізованих угруповань.

Питання, скільки літаків буде відправлено, ще не вирішено: підтримка має бути вивіреною, щоб, з одного боку, виділити якнайшвидше достатню для оборони Ізраїлю кількість літаків, а з іншого — не створювати враження ескалації конфлікту.

Нагадаємо, війна Ізраїлю у Секторі Гази може перерости в повноцінний близькосхідний конфлікт, оскільки верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї уже віддав наказ готувати атаку у відповідь на вбивство у Тегерані політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

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