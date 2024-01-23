Загроза війни РФ і НАТО: очільник ЗС Норвегії озвучив можливі терміни нападу Путіна на Європу

Очільник збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен вважає, що НАТО має лише декілька років, щоб підготуватися до війни із Росією.

Таку думку західний військових сказав в інтерв'ю NTB у неділю, 21 січня, пише Daglabet.

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Він закликав Альянс розширити свій військовий потенціал для "протистояння із Росією".

"Зараз є вікно, яке, можливо, триватиме один, два, можливо, три роки, коли ми повинні ще більше інвестувати в надійний захист. Але нам бракує часу. Я просто хочу це уточнити. Ми не знаємо, що буде з Росією через три роки. Нам важливо протистояти невизначеному та непередбачуваному світу з сильною національною обороною", - наголошує він.

За його словами, Росія нарощує свої військові запаси набагато швидше, ніж вони очікували. Останнім часом вона перевела економіку на воєнні рейки. Військові заводи працюють цілодобово. Окрім цього, Кремль працює з Іраном і КНДР, щоб розширити свій арсенал.

"Росія значно збільшила виробництво. Вона також співпрацює з такими країнами, як Іран і Північна Корея, а це означає, що ми можемо отримати більш швидке нарощування російської оборони, ніж те, що ми передбачали минулого року. Тож ми повинні використати час ефективно, щоб зміцнити нашу власну оборону" - зазначив Крістофферсен.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про загрозу війни Москви з Альянсом. Читайте за посиланням.

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