Загроза війни зростає: Франція розпочинає евакуацію своїх громадян із Нігеру

Франція підготувалася до евакуації сотень французьких та європейських громадян із Нігеру 1 серпня, наступного дня після того, як сусідні Малі та Буркіна-Фасо заявили, що будь-яке втручання ззовні з метою відновлення поваленого уряду буде розцінюватися як оголошення війни.

Про це інформує Reuters.

Минулої середи, 26 липня, військова хунта скинула демократично обраного президента Нігера Мохамеда Базума і його уряд, що стало сьомим військовим переворотом менш ніж за три роки в Західній і Центральній Африці.

30 липня західноафриканський регіональний блок ЕКОВАС пригрозив застосувати силу для відновлення влади Базума, якщо солдати не зроблять цього протягом тижня, в той час як сусідні Малі і Буркіна-Фасо, де також правлять військові хунти, заявили, що стануть на захист Нігера.

У зв'язку з ризиком ескалації конфлікту Іспанія заявила, що готується евакуювати понад 70 громадян по повітрю, а Італія — що організує рейс для репатріації. Німеччина закликала своїх громадян приєднатися до французьких рейсів.

Переворот прокотився по всьому Сахельському регіону, який бореться з ісламістськими бойовиками-повстанцями і де Нігер до цього часу вважався найстабільнішим союзником Заходу.

Нещодавні перевороти в регіоні відбулися на тлі хвилі антифранцузьких настроїв: місцеві жителі вимагають, щоб колишній колоніальний правитель припинив втручатися в їхні справи, і закликають до партнерства з Росією.

Нові військові лідери Нігеру заарештували високопоставлених політиків і застерегли від будь-яких іноземних спроб визволити Базума, який досі перебуває під замком у своєму палаці.

“Враховуючи переворот, що триває в Нігері, і той факт, що ситуація продовжує викликати занепокоєння, ми вирішили переконатися, що французькі громадяни, які хочуть покинути Нігер, можуть це зробити”, — заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна в інтерв'ю французькому телеканалу LCI TV.

За її оцінками, сотні французьких громадян і сотні інших громадян ЄС хотіли бути евакуйованими рейсами, які, як вона сподівається, будуть здійснені протягом 24 годин.

Flightradar показав, що літак, зареєстрований на французькі збройні сили, приземлився в аеропорту столиці Ніамея о 12:07 за Гринвічем і мав вилетіти близько 15:10 за Гринвічем.

Франція, США, Німеччина та Італія мають у Нігері свої війська для боротьби з повстанцями і проведення тренувальних місій. Наразі не було оголошено про евакуацію військ.

Колонна заявила, що Франція провела переговори з “тими, хто контролює” Нігер, щоб переконатися, що евакуація може відбутися безпечно, що жодним чином не є визнанням хунти.

“Оголошення війни”

Західноафриканський блок ЕКОВАС зайняв найжорсткішу позицію щодо Нігеру після того, як намагався переконати військових правителів країн-членів Малі, Буркіна-Фасо і Гвінеї відновити демократію.

Декларація Малі і Буркіна-Фасо, зроблена 31 липня ввечері, стала найсильнішим свідченням формування нового альянсу на противагу решті країн-членів регіонального блоку, що складається з 15 держав.

“Малі і Буркіна-Фасо попереджають, що будь-яке військове втручання в Нігер буде розглядатися як оголошення війни Буркіна-Фасо і Малі”, — йдеться в спільній заяві, поширеній національними телеканалами обох країн.

Вони заявили, що вийдуть з ЕКОВАС і вживуть “заходів законної оборони”, щоб підтримати армію і народ Нігеру, якщо ЕКОВАС втрутиться. Військове керівництво Гвінеї також висловило солідарність з Нігером.

Євген Пригожин, керівник російської групи найманців “Вагнера”, минулого тижня привітав переворот в Нігері і заявив, що його сили готові відновити порядок.

Кремль заявив, що ситуація в Нігері “викликає серйозне занепокоєння” і закликав до якнайшвидшого повернення до конституційного порядку.

Нігер є сьомим у світі виробником урану — радіоактивного металу, який широко використовується в ядерній енергетиці та лікуванні раку.

Представник Єврокомісії заявив, що енергетичні компанії ЄС мають достатні запаси природного урану, щоб пом'якшити будь-які короткострокові ризики з постачанням.

Французька компанія Orano, що виробляє ядерне паливо, заявила, що її діяльність в Нігері триває і не постраждає від евакуації, оскільки 99% персоналу компанії є громадянами Нігеру.

"Військовий переворот" у Нігері: що про це відомо

У Нігері 26 липня військові заблокували президента країни Мохамеда Базума у його президентському палаці у столиці країни Ніамей. Військові також заблокували розташовані поруч з палацом міністерства.

Пізніше генерал Абдурахман Чіані, який очолив заколот, оголосив себе новим лідером Нігеру. Виступаючи на телебаченні, він заявив, що його хунта прийшла до влади через низку проблем у Нігері, серед яких, зокрема, відсутність безпеки, економічні негаразди та корупція.

У неділю, 30 липня, тисячі прихильників хунти, яка захопила Нігер під час державного перевороту, пройшли маршем вулицями столиці Ніамея. Вони розмахували російськими прапорами та скандували ім’я президента Росії, прямуючи до посольства Франції, колонією якої раніше була ця африканська держава.

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