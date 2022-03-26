Загроза всесвітнього потопу: в Антарктиді через екстремальне потепління обвалився гігантський шельфовий льодовик

Руйнування таких крижаних щитів на краю континенту може призвести до сповзання внутрішнього льоду та різкого підвищення рівня води у світовому океані.

Через рекордно високі температури, які фіксувалися у Східній Антарктиді в середині березня за кілька днів зруйнувався шельфовий льодовик Конгера площею 1200 квадратних кілометрів.

Як повідомляє The Guardian. про це свідчать знімки із супутника Copernicus Sentinel-1.

Шельфові льодовики є продовженням крижаних щитів, які відіграють важливу роль у стримуванні внутрішнього льоду Антарктиди. Через їхнє руйнування великі масиви льоду сповзають у воду, що призводить до підвищення рівня світового океану.

Співробітник NASA Кетрін Уокер зазначив, що відбулася найзначніша руйнація шельфового льодовика від початку 2000-х років. “Можливо, ця подія не матиме серйозних наслідків, але це ознака того, що може статися з льодовиками", - говорить він.

За словами Хелен Фрікер з Полярного центру Скриппса, у березні у Східній Антарктиді величезні брили льоду відкололися не лише від льодовика Конгера, а й від двох інших шельфових льодовиків.

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Найбільше занепокоєння науковців викликає льодовик Туейтса, який має площу 120 тисяч кв. км. Його називають льодовиком Судного дня - якщо він відколеться від Антарктиди, то глобальний рівень моря підніметься на півметра. Внаслідок такої події під воду підуть великі світові мегаполіси.

Дослідники зауважили, що те, як швидко зруйнувався шельфовий льодовик Конгера, може свідчити про надто стрімкий розвиток небезпечних подій.

Нагадаємо, на італійсько-французькій дослідницькій станції “Конкордія” у Східній Антарктиді зафіксували новий тепловий рекорд. Температура повітря 18 березня тут становила всього -11,5 градусів за Цельсієм, хоча за звичай в цей час середня температура коливається від -40 до -50 градусів.

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