Загроза вторгнення: Росія блокує море і починає навчання в Білорусі біля українського кордону

Стрільби в морі триватимуть сім днів.

Для проведення ракетних та артилерійських навчань російські військові перекривають чотири райони Чорного та Азовського морів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 лютого.

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Йдеться про величезні акваторії. Чорне море перекриватимуть у північно-західній частині аж до 12-мильної прибережної зони України. На Азові - від узбережжя окупованого Криму до Краснодарського краю. Втім, жодних коридорів, аби торгові судна могли дістатися до портів, не передбачено.

Росіяни заявили, що стрільби у морі триватимуть від 13 до 19 лютого. Утім, експерти припускають, що Кремль може таким чином готувати блокаду українських портів.

Крім того, вже сьогодні Росія разом з Білоруссю починає військові маневри за кілька десятків кілометрів від північного українського кордону. Для активної фази російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість- 2022" задіяли п'ять полігонів та чотири військові аеродроми. Серед військової техніки, яку росія стягнула до Білорусі, є винищувачі Су-35, штурмовики Су-25, зенітно-ракетні комплекси великого та середнього радіусу дії та "Панцир" ближнього радіусу.

Західні союзники підозрюють, що навчання можуть стати частиною російського плану вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Азовське море може стати районом ймовірного збройного конфлікту між Росією та Україною. Американське видання Washington Post писало про те, що наразі вся увага зосереджена на концентрації військ країни-агресорки на сухопутних кордонах. Втім, "якщо вторгнення розпочнеться з моря, українські сили виявляться значною мірою безсилими".

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