Загроза вторгнення Росії: Литва передасть українським військовим портативні тепловізори

Військова допомога буде передана Україні безплатно, скказав міністр оборони Литви.

Уряд Литви ухвалив рішення надати ЗСУ військову допомогу на тлі загострення безпекової ситуації на наших кордонах. Йдеться про 24 портативних тепловізори.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише LRT.

Також читайте Через нарощування військ РФ біля України Італія посилить східний фланг НАТО

"Передані Збройним силам тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій і використовуватися тільки для забезпечення безпеки українських військових і структур ЗСУ. Прилади можна застосовувати в заходах за регіональними і колективними договорами і заходах відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй", - йдеться у постанові уряду.

Міністр оборони додав, військова допомога буде передана Україні безплатно і що витрати з їх транспортування покриють Збройні сили Литви.

Нагадаємо, 22 січня, до України прибула перша партія американської летальної зброї, зокрема близько 90,7 тисяч кг летальної зброї й боєприпасів, а 23 січня – друга частина військової допомоги Сполучених Штатів - це понад 80 тонн зброї для української армії.

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що військова допомога Україні від країн-партнерів не буде припинятися.

Читайте також: