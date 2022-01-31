Загроза вторгнення Росії: Польща поставить Україні озброєння, зокрема засоби протиповітряної оборони

Українська сторона отримала інформацію, Польща чекає на реакцію Києва, сказав голова Нацбезпеки.

Польща надасть військову допомогу українській армії. Зокрема, йдеться про засоби протиповітряної оборони.

Про це сказав 31 січня на брифінгу голова Бюро Нацбезпеки Польщі Павел Солох.

Він наголосив, Київ отримав інформацію про надання військової допомоги від Польщі. Також він додав, президент Польщі Анджей Дуда підтримав ідею надати засоби протиповітряної оборони.

"Ухвалено рішення передати українській стороні боєприпаси для оборони. Це рішення опрацьовує міністр оборони (Маріуш Блащак – ред.) Українська сторона отримала інформацію, чекаємо на їхню реакцію. Ми готові доставити допомогу у будь-який час", – зазначив голова БНБ.

Нагадаємо, раніше про готовність надати Україні зброю та військову техніку на тлі зростання загрози з боку Росії заявила Данія. Прем'єр-міністерка країни зазначила, що ситуація щодо України зараз становить серйозну загрозу для Європи, а тому "є реальний ризик збройного конфлікту на європейській території".

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