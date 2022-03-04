Загроза ядерної катастрофи на ЗАЕС: Джонсон обіцяє скликати Радбез ООН

Прем'єр-міністр Британії заявив, що необдумані дії Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи.

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що скликає екстрене засідання Радбезу ООН найближчим часом через ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Про це Джонсон сказав у розмові з Зеленським, інформує пресслужба британського прем'єра.

Обидва лідери погодилися, що Росія повинна негайно припинити атаку на електростанцію і дозволити безперешкодний доступ екстренних служб до електростанції.

Джонсон заявив, що необдумані дії Путіна тепер можуть загрожувати безпеці всієї Європи. За його словами, Велика Британія зробить все можливе, щоб ситуація не погіршилася.

Прем'єр-міністр заявив, що буде домагатися екстренного засідання Ради Безпеки ООН, і що Велика Британія негайно підніме це питання перед Росією та іншими країнами

Раніше у ДСНС розповіли, що саме горить на Запорізькій АЕС після обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, уночі 3 березня російські окупанти обстріляли територію Запорізької атомної електростанції біля міста Енергодар.

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