Загроза ядерної війни існує: президент Фінляндії озвучив тривожне попередження

На думку президента Фінлянндії, війна в Україні триватиме довго і не виключення, що вона може перекинутися на інші континенти.
Президент Фінляндії Саулі Нііністьо попередив Європу про ризики російської ескалації та ядерної війни.
Про це він сказав в інтерв'ю The New York Times.
За його словами, війна в Україні триватиме довго. І, на його думку, бойові дії можуть піти несподіваними шляхами, навіть до використання ядерної зброї.
"Ми перебуваємо в дуже чутливій ситуації. Навіть дрібниці можуть сильно змінити ситуацію і, на жаль, на гірше. Це ризик широкомасштабної війни. Ризик застосування ядерної зброї величезний", – сказав Нііністьо.
Тому він закликав поставитися із розумінням по політики президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца, які є дуже обережні у тому, яке озброєння передають Україні.
"Є різниця між тими, хто несе відповідальність, і тими, хто її не має. Також у Фінляндії ми чуємо голоси, що Америка повинна зробити те чи те. І я просто хотів зазначити, що якщо є ескалація великої війни, це буде світова війна, тож ядерний ризик стає явно більшим", - зазначив він.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до нових переговорів про ядерне роззброєння.
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