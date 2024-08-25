Загроза з Білорусі: Коваленко прокоментував стягування військ до кордону з Україною

Ситуація із Республікою Білорусь, що під виглядом навчань зосереджує значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки в Гомельській області поблизу північних кордонів України, станом на 25 серпня не є загрозивою.

Таку думку висловив військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"По Білорусі. Не варто панікувати, станом на зараз всі "загрози наступу з Білорусі" виключно інформаційні, не більше", – заначив Коваленко.

Тим часом у МЗС України закликали Білорусь відвести війська від кордону з Україною на відстань, що перевищує дальність поразки вогневих систем РБ.

У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" підтвердили, що угруповання з близько 1100 осіб особового складу, сконцентроване поблизу кордону з Україною. Ця кількість сил, що перекидаються до кордону, не несе загрози для України.

"Також звернемо увагу, що війська розташовані на глибині до 50 км від кордону. Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні має інформаційні та політичні, а не військові цілі", – заначив "Беларускі Гаюн".

Раніше стало відомо, що очільник Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито "збиття цілей" з боку України, тому, за його словами, РБ посилює війська на Гомельському і Мозирському напрямках. Туди перекидають ОТРК "Іскандер" та ЗРК "Полонез".

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