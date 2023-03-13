Загроза з Білорусі: що відбувається в РБ і чи перекидають окупанти техніку до кордону з Україною

Ситуація на кордоні з Білоруссю є контрольованою, кажуть в ДПСУ.

На території Білорусі станом на зараз відбувається ротація підрозділів РФ. Тих окупантів, які вже пройшли підготовку в Білорусі, виводять на територію Росії, щоб перекинути на схід України. А на територію Білорусі будуть заведені нові підрозділи для навчань.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Київ".

"Близько 9-10 тисяч військових РФ перебували на території Білорусі. Вони переважно залучені у спільних навчаннях або проходженні підготовки. Періодично відбувається ротація цих підрозділів. Власно, це відбувається і зараз. Ті підрозділи, які вже пройшли підготовку, виводяться на територію Росії для того, щоб посилити угрупування російських військ на сході нашої країни", - сказав речник.

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За його словами, прикордонна служба наразі не фіксує переміщення особового складу чи військової техніки РФ біля кордону.

"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону немає достатнього угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України", - додав Демченко.

Втім, речник ДПСУ наголосив, що ворога не можна недооцінювати і треба бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. Тож українські бійці продовжують укріплювати лінію кордону, щоб всі Сили оборони мали можливості відбити будь-яку атаку.

Окрім того, Білорусь продовжує підтримувати Росію, надаючи свою військову інфраструктуру, повітряний простір та бази.

Нагадаємо, США наразі не мають розвідданих, які б свідчили про готовність військ Білорусі долучилися до участі у війні з росіянами проти України. Водночас режим Лукашенка продовжує надавати територію РБ як плацдарм для окупантів.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що станом на сьогодні загроза наземних дій ворога з північного напрямку низька. Ситуація - контрольована.

Тим часом воєнна розвідка 9 березня попередила, що найближчим часом військово-політичне командування Росії планує проведення масштабної провокації на кордоні України і Білорусі. Головна мета - втягнути Білорусь у війну проти України.

Незадовго до цього білоруський диктатор Олександр Лукашенко погрожував президенту України Володимиру Зеленському через атаку безпілотника на військовий аеродром "Мачулищі". Лукашенко звинуватив Зеленського в начебто порушенні домовленості про ненапад і заявив, що "виклик кинуто".

Тим часом білоруські прикордонники скаржаться на українських колег, які "повісили манекен у формі російської армії, назвали Валерою".

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