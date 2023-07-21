Загроза з Білорусі: українські прикордонники опублікували викривальні фото

Білоруська армія тільки імітує здатність до ведення бойових дій проти України.

Повідомлення міністерства оборони Білорусі про тотальну захищеність кордону з Україною, зокрема, засобами радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони виявилися звичайним фейком.

Про це повідомили в п’ятницю, 21 липня, в Telegram-каналі Держприкордонслужби України, опублікувавши викривальні фото.

На знімках видно, що реальних сил та засобів на кордоні з Україною білоруська армія не має.

За словами українських прикордонників, усі розмови про військову потугу, яка начебто може загрожувати Україні з півночі, є лише частиною російської інформаційно-психологічної спецоперації (ІПСО).

“Тому в Білорусь прибув “Вагнер” – наймана армія зеків та злочинців. Вони своєю присутністю також мають посилити інформаційний ефект “загрози”, - заявили в Держприкордонслужбі.

Українські прикордонники зазначили, що фото, які були опубліковані, отримані завдяки "білоруським партизанам".

Нагадаємо, до Білорусі на військову базу ПВК "Вагнер" прибули 300 одиниць російської техніки, яку зафіксували супутникові знімки.

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