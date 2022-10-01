Загрожує безпеці Японії: КНДР здійснила четвертий за тиждень запуск балістичних ракет

Північна Корея випустила в Японське море дві балістичні ракети, які пролетіли приблизно 350-400 кілометрів з максимальною висотою 50 км.

В суботу, 1 жовтня, збройні сили Північної Кореї здійснили запуск двох балістичних ракет малої дальності. Це вже четверта провокація з боку Пхеньяна менш ніж за тиждень.

Про це повідомляє видання Kyodo з посиланням на відповідні заяви влади Японії та Південної Кореї.

Запуск ракет відбувся між 6:45 і 7:03 ранку за місцевим часом (23:45 — 00:03 за Києвом) з району Сунан у Пхеньяні.

За словами віце-міністра оборони Японії Тоширо Іно, ракети подолали приблизно 350-400 кілометрів з максимальною висотою 50 км, перш ніж, очевидно, впали у води біля східного узбережжя країни та за межами виключної економічної зони Японії.

Він наголосив, що подібне підвищення ескалації загрожує безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти. У зв’язку із інцидентом Японія висловила протест Північній Кореї через японське посольство в Пекіні.

Повідомлень про пошкодження, завдані ракетами, не надходило.

Індійсько-тихоокеанське командування США заявило, що, за його оцінками, останній запуск ракети не становив безпосередньої загрози для території США чи їхніх союзників, але підкреслив “дестабілізуючий вплив незаконних озброєнь Північної Кореї”.

Північна Корея раніше тричі випробувала балістичні ракети у водах поблизу Японії від минулої неділі, всупереч резолюціям Ради Безпеки ООН.

Запуск ракет відбувся на тлі візиту віце-президентки США Камали Гарріс, яка у четвер, 29 вересня, відвідала демілітаризовану зону на кордоні двох Корей, демонструючи прихильність Вашингтона захисту Південної Кореї.

Нагадаємо, раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що його країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї, яка, за його словами, потрібна для протидії військовим діям з боку США.

Читайте також: