Загрожує ізоляція в НАТО: в ЄС застерегли Туреччину не блокувати вступ Фінляндії та Швеції

Загрожує ізоляція в НАТО: в ЄС застерегли Туреччину не блокувати вступ Фінляндії та Швеції

В Європарламенті пригрозили Туреччині ізоляцією в НАТО у разі блокування вступу Фінляндії та Швеції.

В НАТО вважають, що немає жодної зрозумілої причини, аби відкладати чи блокувати процес вступу до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомив лідер провідної фракції Європарламенту - Європейської народної партії (ЄНП) - Манфреда Вебера.

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"Будь-хто, хто ставить під сумнів єдність НАТО, ізолює себе всередині Альянсу", - сказав політик.

Він підкреслив, що Фінляндія і Швеція самостійно прийняли рішення вступити в НАТО і фактично вже є частиною Альянсу.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що є проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Більше того, турецький лідер назвав ці держави притулком для "терористичних організацій". За словами Ердогана, у Швеції та Фінляндії ведуть діяльність представники "Робочої партії Курдистану", яку Туреччина вважає терористичною організацією.

Тим часом у Росії попередили дві країни про наслідки. Речник Кремля Дмитро Пєсков наголосив, що розширення НАТО на схід не принесе стабільності до Європи. А минулого місяця колишній президент Росії Дмитро Медведєв застеріг, що Москва посилить свою присутність у Балтійському регіоні, якщо Фінляндія та Швеція вступлять до НАТО.

Раніше президент Фінляндії казав, що заяви Москви про те, що Фінляндія не може вступити до НАТО, спонукали владу країни задуматися. Він додав, що події в Україні дали зрозуміти, що Росія здатна напасти на свого сусіда.

Швеція та Фінляндія заявили про бажання приєднатися до НАТО

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