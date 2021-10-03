Озвучував пропагандистські ролики: канадцеві, який працював на ІДІЛ загрожує суворе покарання

Мохаммед Халіф виїхав до Сирії і приєднався до лав терористів у 2013 році.

38-річного громадянина Канади Мохаммеда Халіфа звинуватили у підтримці терористичної організації ІДІЛ. Підсудного затримали Сирійські демократичні сили та віддали ФБР. Наразі він перебуває у Сполучених Штатах.

Про це інформує Міністерство юстиції США.

Мохаммед Халіф народився у Саудівській Аравії. Його сім’я перебралася до Канади, коли Мохаммед був ще дитиною. Там він отримав хорошу освіту у сфері комп'ютерних технологій і деякий час працював IT-вцем.

Відомо, що Мохаммед Халіф виїхав до Сирії і приєднався до лав терористів у 2013 році. Він присягнув на вірність тодішньому лідеру угруповання Абу Бакру аль-Багдаді. Ватажки бойовиків доручили йому озвучення пропагандистських роликів і радіопередач англійською мовою.

У роликах прихильників ІДІЛ закликали поїхати в райони, підконтрольні угрупуванню, щоб приєднатися до терористів, або здійснити атаки на Заході, зокрема у США, від імені "Ісламської держави".

"Мохаммед Халіф не тільки воював за ІДІЛ на полі бою в Сирії, але і був голосом, що стояв за насильством. Завдяки своїй нібито провідній ролі у перекладі та просуванні онлайн пропаганди ІДІЛ, Халіф вихваляв терористичну групу, сприяв її спробам вербування у всьому світі та розширював охоплення відео, що прославляли жахливі вбивства та небачену жорстокість" — сказав виконувач обов'язків прокурора США у Східному окрузі Вірджинія Радж Парех.

У разі доведення вини Халіфові загрожує максимальне покарання — довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що біля мечеті Ід-Гах у Кабулі в Афганістані вибухнула бомба. Є загиблі та поранені. Хто саме влаштував вибух, поки невідомо. Невиключено, що це влаштували бойовики "Ісламської держави". Після зміни влади в Афганістані зріс конфлікт між цими двома групами бойовиків.

За ракетний удар в аеропорту Кабула 30 серпня взяла на себе відповідальність саме ІДІЛ.

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