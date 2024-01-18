Загрожує нацбезпеці: Естонія не продовжуватиме дозвіл на проживання предстоятелю митрополії РПЦ

Представники МВС неодноразово спілкувалися з Решетніковим і пояснювали йому, що він має утримуватися від виправдання кремлівського режиму та військових дій Росії.

Естонія не продовжуватиме дозвіл на проживання предстоятелю естонської православної церкви Московського патріархату митрополиту Євгену, оскільки його діяльність становить загрозу безпеці Естонії.

Про це пише видання Postimees.

Митрополит Євгеній, або громадянин Російської Федерації Валерій Решетніков, подав до Управління поліції та прикордонної охорони (УПП) заяву про продовження посвідки на проживання, яка була відхилена УПП. Його нинішня посвідка на тимчасове проживання закінчується 6 лютого.

“Держава вирішила відмовити в продовженні посвідки на проживання, тому що Решетніков підтримує агресора в його публічній діяльності та виступах, і він не змінив своєї поведінки, незважаючи на попередження”, - пояснив керівник відділу прикордонної служби Північної префектури Індрек Ару.

Представники МВС неодноразово спілкувалися з Решетніковим і пояснювали йому, що він має утримуватися від виправдання кремлівського режиму та військових дій Росії у своїй публічній діяльності та виступах. Попри попередження, Решетніков не змінив неадекватну поведінку правового та ціннісного простору Естонії. Тому дії Решетнікова є загрозою безпеці країни.

Діяльність Решетнікова як представника Московського патріархату в Естонії, його публічні заяви та вплив на внутрішню безпеку також були враховані в процедурі розгляду заяви про продовження посвідки на проживання. Свою оцінку дала і Колегія поліції оборони.

“На думку Оборонної поліцейської колегії, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил, як Предстоятель Російської Православної Церкви, послідовно виправдовує та підтримує криваву агресію кремлівського режиму проти України. Дії як патріарха Московського, так і митрополита Євгенія сприяли реалізації політики безпеки Російської Федерації в Естонії”, – сказав Ару і додав, що слід пам’ятати, що після початку повномасштабної війни в Україні Рійгікогу оголосив Російську Федерацію терористичною державою.

Решетніков має дозвіл на тимчасове проживання в Естонії загалом чотири роки. Раніше він отримував посвідку на проживання за скороченим терміном, тобто двічі по два роки, останній раз перед початком повномасштабної агресії Росії в Україні. Близьких родичів в Естонії у нього немає.

Нагадаємо, що відомий священник у Москві відмовився молитися за перемогу Росії.

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