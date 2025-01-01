Загрожує нашій безпеці: Макрон заявив, що війна в України "беспосередньо стосується" Франції

Президент Франції Емманюель Макрон заявив що війна в Україні безпосередньо загрожує безпеці, єдності та економіці Франції.

Про це він заявив в новорічному звернені.

"Війни в Україні та на Близькому Сході — це не віддалені конфлікти. Вони стосуються нас безпосередньо і загрожують нашій безпеці, нашій єдності та нашій економіці", - заявив французький лідер.

Він зауважив, що події на Близькому Сході, маніпуляції з виборами в Молдові, Грузії та Румунії, а також терористичні атаки в Європі вказують на те, що європейська демократія перебуває під серйозною загрозою.

"Терористичні атаки в Європі та по сусідству з нами показують, що нашу безпеку і належне функціонування наших демократій ніколи не можна сприймати як належне", - наголосив Макрон.

Він переконаний, що Європа більше не повинна покладатися на інші країни щодо забезпечення своєї безпеки та оборони, і що Франція має продовжувати інвестувати у військову модернізацію.

"Європа повинна буде прискорити темпи взяти на себе відповідальність за власну оборону, безпеку і кордони. Нам також потрібне європейське пробудження, наукове, інтелектуальне, технологічне та промислове пробудження", - заявив президент Франції.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський провів, за його словами, продуктивну зустріч із главою Франції Емманюелем Макроном.

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