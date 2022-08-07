Загрожує нашому існуванню: у Білорусі поностальгували за СРСР та пригрозили Польщі війною

Пропагандисти погрожують Польщі війною, оскільки їм нібито загрожує така "державна модель, яка є у цій країні".

Про це в етері на білоруському державному телебаченні в інтерв'ю пропагандисту Григорію Азарьонку сказав "політолог" Олександр Шпаковський.

Білоруські пропагандисти поностальгували за часами Радянського союзу, мовляв тоді Польща не загрожувала Білорусі.

"Меседж лише один, що продовжите цей тиск на Білорусь, на Росію – рано чи пізно ми будемо змушені для нашого захисту прийти до вас і порушити питання про існування ваших державних моделей. Бо коли була Польська народна республіка, припустимо, жодних загроз безпеці Білоруській радянській соціалістичній республіці із західного напрямку не було. Це дуже важливий момент. Ми в жодному разі, білоруси, та й росіяни донедавна, не хотіли б втручатися у внутрішні справи третіх країн. Але оскільки їхнє саме існування починає загрожувати нашій безпеці, рано чи пізно нам цим доведеться зайнятися. Ось майте на увазі, запишіть собі на манжетах або зарубайте на носі, що якщо ці приготування до війни продовжаться, то далеко не факт, що цю війну ви виграєте", - заявив Шпаковський.

Розмова пропагандиста Азарьонка та Шпаковського, як завжди, закінчилась погрозами Заходу та возвеличенням політики самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда вчергове наголосив, що Україна – це щит Європи.Якби не героїчний опір українців, під загрозою були б Польща та країни Балтії.

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