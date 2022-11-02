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Загрожують регіональній стабільності: в МЗС України - про масовані запуски КНДР балістичних ракет

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Загрожують регіональній стабільності: в МЗС України - про масовані запуски КНДР балістичних ракет

Фото: Associated Press

КНДР необхідно відмовитися від будь-яких ядерних та ракетних програм.

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на запуски КНДР балістичних ракет та назвали це "безвідповідальним і провокаційним кроком" з боку Пхеньяна.

Про це написав спікер зовнішньодипломатичного відомства України Олег Ніколенко.

"Масований запуск КНДР балістичних ракет є ще одним безвідповідальним і провокаційним кроком, що загрожує регіональній стабільності. Режим Пхеньяна повинен відмовитися від будь-якої діяльності, пов'язаної з його ядерними та ракетними програмами", - наголосив Ніколенко.

КНДР випустила щонайменше 10 ракет у бік Південної Кореї

За даними BBC,  2 листопада КНДР запустила ракету, яка приземлилася менш ніж за 60 км від південнокорейського міста Сокчхо. Військові Південної Кореї заявили, що це було "неприпустимим" порушенням їхньої території.

У вівторок Північна Корея попередила, що Південна Корея та США заплатять "найжахливішу ціну в історії", якщо вони продовжать спільні військові навчання. Пхеньян розглядає  їх, як "завуальовану загрозу застосуванню ядерної зброї".

За інформацією ЗМІ, КНДР незабаром відновить випробування ядерної зброї після п’ятирічної перерви, а розвідка США та Південної Кореї стверджує, що Пхеньян завершив усі необхідні приготування.

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