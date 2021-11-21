Загубили труп посеред дороги: в Росії внаслідок аварії з багажника авто випало понівечене тіло (відео)

Одразу після зіткнення з машини в ліс кинулися тікати нетверезі пасажири авто.

У Ленінградській області Росії на трасі "Сортавала" сталася аварія. Внаслідок сильного зіткнення з багажника автівки вивалилось понівечене тіло мертвого чоловіка, якого очевидно вбили ще задовго до самої аварії. У багажнику виявилися дві лопати, а пасажири автомобіля намагалися втекти через ліс.

Про це повідомили у 47news.

Трагедія сталася 20 листопада близько 5 ранку на 24 кілометрі траси А-121 "Сортавала". Біля розв'язки з селом Керро авто марки Mitsubishi Galant врізалося у відбійник. Внаслідок зіткнення з багажника машини випало понівечене тіло чоловіка.

Очевидці ДТП повідомили, що одразу після зіткнення з машини в ліс кинулися тікати двоє чи троє людей.

На місці події правоохоронці знайшли також дві лопати, мотузку і мішки. Про це пише сайт 78.ru, посилаючись на власні джерела в правоохоронних органах.

Проте слідів крові чи інших ознак вбивства в автомобілі не виявили — чоловіка очевидно вбили раніше і планували позбавитись від тіла.

Загиблим виявився 50-річний уродженець Єревана Аркаді Казінян, який мав невеликий шиномонтажний бізнес.

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За попередніми даними, компанія чоловіків у ніч на 20 листопада випивала у гаражному кооперативі "Лагуна" у Петербурзі. У якийсь момент між товаришами по чарці стався конфлікт, в результаті якого один із чоловіків зарізав підприємця і підпалив гараж. Після цього компанія вирішила відвезти тіло в ліс, щоб там закопати, проте водій, який був у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням і врізався в огорожу, через що з багажника і випало тіло чоловіка.

Повідомляють, що чоловіку перерізали горло від вуха до вуха, внаслідок чого голова ледь трималась.

Правоохоронці вже затримали водія та двох пасажирів Mitsubishi. Наразі затриманих везуть на допит до Слідчого комітету. За фактом вбивства порушено кримінальну справу. Деталі події з’ясовують.

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