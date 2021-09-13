Загубив карту пам’яті: у США мати застрелила свого 12-річного сина

Загубив карту пам’яті: у США мати застрелила свого 12-річного сина

Жінка вже визнала свою провину.

Поліція заарештувала мешканку американського міста Чикаго (штат Іллінойс), яку підозрюють у вбивстві власного сина.

Про це повідомляє Fox News.

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За даними прокуратури, 37-літня Фелон Харріс застрелила 12-річного сина нібито за те, що той втратив карту пам'яті SD.

Наразі їй пред'явлені звинувачення у вбивстві першого ступеня.

У поліції уточнили, що в хлопчика стріляли двічі. А судмедекспертиза стверджує, що він помер від множинних вогнепальних поранень в голову.

Жінка вже зізналася поліцейським в скоєнні злочину і показала пістолет, який став знаряддям вбивства.

У звіті співробітників поліції також йдеться, що в момент затримання американка перебувала в параноїдальному стані.

Нагадаємо, поліція в Новій Зеландії застрелила чоловіка, який порізав шістьох людей у супермаркеті міста Окленд.

Чоловіку, який влаштував стрілянину у багатоповерхівці, оголосили про підозру в замаху на вбивство

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