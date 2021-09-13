Загубив карту пам’яті: у США мати застрелила свого 12-річного сина 

Жінка вже визнала свою провину.
Поліція заарештувала мешканку американського міста Чикаго (штат Іллінойс), яку підозрюють у вбивстві власного сина.
Про це повідомляє Fox News.
За даними прокуратури, 37-літня Фелон Харріс застрелила 12-річного сина нібито за те, що той втратив карту пам'яті SD.
Наразі їй пред'явлені звинувачення у вбивстві першого ступеня.
У поліції уточнили, що в хлопчика стріляли двічі. А судмедекспертиза стверджує, що він помер від множинних вогнепальних поранень в голову.
Жінка вже зізналася поліцейським в скоєнні злочину і показала пістолет, який став знаряддям вбивства.
У звіті співробітників поліції також йдеться, що в момент затримання американка перебувала в параноїдальному стані.
Нагадаємо, поліція в Новій Зеландії застрелила чоловіка, який порізав шістьох людей у супермаркеті міста Окленд.