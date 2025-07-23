Загадка рейсу Air India 171: що сталося в кабіні перед катастрофою — слідство мовчить

Авіакатастрофа в Індії. / © Associated Press

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Попередній звіт про катастрофу рейсу Air India 171, що сталася в червні і забрала життя 260 осіб, не приніс ясності — навпаки, викликав нову хвилю припущень. Ключова деталь у 15-сторінковому документі привернула особливу увагу слідчих і авіаційних експертів: обидва паливні перемикачі літака Boeing 787 під час зльоту раптово перемкнулися у режим “cut-off”, тобто припинили подачу пального до двигунів — маніпуляцію, яку зазвичай виконують лише після приземлення.

Про це пише видання BBC.

У записі з кабіни один із пілотів запитує іншого про причину дій, але відповіді лише додають плутанини — не зрозуміло, хто саме вимкнув живлення. На момент зльоту керував літаком другий пілот, капітан — спостерігав. Перемикачі швидко повернули в робоче положення: один двигун почав відновлювати тягу, інший не встиг — менш ніж за хвилину літак впав у житловому районі міста Ахмедабад.

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Після оприлюднення звіту низка ЗМІ припустила, що увага розслідування зосередилася на діях старшого пілота. Зокрема, італійське видання Corriere della Sera повідомило з посиланням на джерела, що другий пілот неодноразово питав капітана про вимкнення двигунів.

Капітаном рейсу був 56-річний Суміт Сабгарвал, пілотом, який виконував зліт, — 32-річний Клайв Кундер. Обоє мали понад 19 тисяч годин нальоту, з них майже половина — на Boeing 787. Вони пройшли всі передпольотні медогляди.

Наслідки авіакатастрофи в Індії. / © Associated Press

Ажіотаж навколо попередніх висновків викликав жорстку реакцію з боку слідчих і пілотської спільноти. Бюро з розслідування авіаційних інцидентів Індії назвало дії міжнародних ЗМІ “безвідповідальними”, оскільки ті, мовляв, ґрунтуються на неперевірених даних. У США, де також триває паралельне розслідування, очільниця NTSB Дженніфер Гомеді закликала утриматися від передчасних висновків.

Індійські пілотські об’єднання назвали звинувачення на адресу екіпажу бездоказовими. За словами голови асоціації ALPA India, ключ до розуміння трагедії не лише у записі з кабіни, а й у технічній документації та історії обслуговування літака.

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У фінальному звіті, який очікується приблизно за рік, мають оприлюднити повне розшифрування аудіозаписів, що, ймовірно, проллє більше світла на останні секунди польоту.

Попередній звіт про катастрофу літака Air India 171 відкрив більше питань, ніж дав відповідей. Канадський авіаційний експерт, який побажав залишитися неназваним, зазначив, що наведений у документі уривок переговорів пілотів допускає кілька трактувань. Якщо двигуни вимкнув пілот B — нехай і випадково, — він міг згодом заперечити свою участь. А якщо перемикачі перевів пілот A, він міг свідомо поставити запитання, щоб відвести підозру, знаючи, що запис буде прослухано слідчими.

За словами експерта, навіть якщо буде точно ідентифіковано голоси, це не обов’язково відповість на головне питання — хто саме вимкнув подачу пального. Слідчі, коментуючи BBC, погоджуються: хоч дані свідчать про ручне вимкнення, потрібно залишатися відкритими до інших версій.

Зокрема, частина пілотів припускає, що збій у системі FADEC — автоматизованому керуванні двигунами — теоретично міг спровокувати помилкове припинення подачі пального, якщо надійшли некоректні сигнали з датчиків. Але, якщо вигук одного з пілотів щодо “вимкнення подачі” пролунав після того, як це вже сталося (як стверджується в звіті), то така версія виглядає менш переконливо.

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Остаточний висновок має дати повне розшифрування записів із кабіни та детальний аналіз даних з двигунів, які обіцяють оприлюднити у фінальному звіті. Наразі ж увагу привертає не так зміст запису, як те, чого в ньому немає. У попередньому звіті фігурує лише одна ключова репліка з кабіни — без вказання, хто її сказав. Це викликало підозри: або слідчі ще не змогли точно ідентифікувати голоси, або утримуються від оприлюднення з міркувань чутливості.

Наслідки авіакатастрофи в Індії. / © Associated Press

Колишній директор NTSB Пітер Гельц вважає, що AAIB має оприлюднити повну розшифровку із вказівкою, хто саме говорив. За його словами, будь-який збій під час зльоту мав би відобразитися на реєстраторі польотних даних і викликати сигнали тривоги в кабіні — пілоти мали б їх обговорити.

Слідчі, тим часом, закликають утриматися від поспішних висновків. Колишній слідчий з авіакатастроф і експерт з Університету штату Огайо Шон Пручницький в інтерв’ю BBC попередив: важливо не ставити однозначні діагнози за умов браку інформації. На його думку, легко припустити людський фактор, самогубство або свідоме втручання, але це “слизька дорога”.

Водночас альтернативні версії продовжують ширитися. Зокрема, Indian Express звертає увагу на можливість виникнення пожежі в хвостовій частині літака. Проте, як зазначено в офіційному звіті, двигуни зупинилися через переведення перемикачів у режим cut-off — цей факт підтверджено даними з реєстраторів. Якщо займання і сталося, то, ймовірно, вже після падіння — через витік пального або пошкодження акумуляторів.

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Минулого тижня голова AAIB Югандгар заявив, що мета попереднього звіту — надати суспільству базову інформацію, але остаточні висновки буде зроблено лише у фінальній версії. За його словами, документ з рекомендаціями буде оприлюднено після завершення повного розслідування, а важливі технічні деталі публікуватимуться в міру уточнення.

Шон Пручницький зазначає, що головна інтрига полягає у двох версіях: або це була помилка людини, або — технічна аномалія. Водночас, додав він, у звіті немає нічого, що вказувало б на навмисне вимкнення.

Та поки що єдине, що залишається — чекати. І, можливо, деякі відповіді так ніколи й не пролунають.

Авіакатастрофа в Індії

Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India зазнав катастрофи 12 червня в індійському місті Ахмедабад. Літак виконував рейс із аеропорту Сардара Валлабхая Пателя до лондонського Гатвіка. На борту перебували 230 пасажирів — громадяни Індії, Великої Британії, Португалії та Канади, а також 12 членів екіпажу.

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Катастрофа сталася лише за кілька хвилин після зльоту. Лайнер впав за межами летовища, у густонаселеному районі Мегані Нагар, та врізався в дах гуртожитку медичного коледжу. Внаслідок падіння загинули всі члени екіпажу, більшість пасажирів та кілька людей на землі.

Єдиним, хто вижив у трагедії, став 40-річний громадянин Великої Британії Вішваш Кумар Рамеш. Він прилітав до Індії на кілька днів, щоб відвідати родину, і повертався додому разом із братом Аджаєм Кумаром Рамешем.