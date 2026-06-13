Загадка століть: вчені з'ясували, хто насправді доставляв камені до Стоунхенджа

Вівтарний камінь

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Нове дослідження проливає світло на можливе походження та шлях транспортування одного з найзагадковіших каменів Стоунхенджа — Вівтарного каменя. Вчені припускають, що шеститонний мегаліт міг бути доставлений із північно-східної Шотландії на відстань близько 700 кілометрів.

Про уе пише Historia.

«Замість того, щоб переміщуватися природним шляхом льодом, дані вказують на навмисне, ретельно сплановане переміщення через складний та різноманітний ландшафт», — йдеться у дослідженні.

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Так, моделі науковців показують, що льодовики не могли доставити камінь так далеко на південь Англії. За словами фахівців, транспортування каменю такого розміру вимагало б планування, координації та глибокого знання ландшафту.

Дослідники дійшли висновку, що природні льодовикові процеси не могли пояснити появу каменя в Стоунхенджі, тому його переміщення, ймовірно, здійснювали люди. Це могло відбуватися поетапно з використанням суходолу, річок або прибережних маршрутів.

Така подорож, наголошують вчені, вимагала високого рівня організації неолітичних спільнот і значних зусиль. А це свідчить про складні соціальні зв’язки того часу.

Як ми писали, дослідники продовжують знаходити нові сліди давньої людської діяльності навколо Стоунхенджа, зокрема мережу великих і давніх ям, які довгий час залишалися непоміченими. Йдеться про структури, які могли з’явитися ще понад 10 тисяч років тому, задовго до будівництва самого кам’яного комплексу. Частина з них, за даними досліджень, має антропогенне походження та могла використовуватися як елементи ритуальних або господарських практик. Вчені зазначають, що Стоунхендж розташований у значно складнішому археологічному ландшафті, ніж вважалося раніше, і продовжує відкривати нові етапи історії заселення Британії.

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