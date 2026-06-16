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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Загадкова холодна пляма в Атлантиці може змінити клімат Європи: вчені попереджають про небезпечний перелом

Науковці зафіксували аномальну «холодну пляму» у Північній Атлантиці, яка може свідчити про наближення критичної зміни океанічних течій і спричинити серйозні кліматичні наслідки для Європи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Холодна пляма в Атлантиці

Холодна пляма в Атлантиці / © earth.com

У Північній Атлантиці дослідники знову звернули увагу на загадкову ділянку води, яка залишається аномально холодною попри глобальне потепління. Йдеться про так звану «cold blob» — область на південь від Ґренландії та Ісландії, температура якої протягом десятиліть не підвищується, а навпаки знижується.

Вчені вважають, що це може бути сигналом ослаблення системи океанічних течій AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) — складного механізму, який транспортує теплі води з тропіків до Північної Атлантики та значною мірою визначає клімат Європи.

Нове дослідження показало, що причина охолодження полягає не у втраті тепла на поверхні океану, як припускали раніше, а у зменшенні перенесення теплих вод океанічними течіями. Це означає, що система може поступово втрачати стабільність.

Фахівці попереджають: якщо AMOC суттєво ослабне або досягне так званої «переламної точки», Європа може зіткнутися з радикальними змінами погоди. Серед потенційних наслідків — значне похолодання у північних регіонах, посилення посух у Південній Європі, зміни режиму опадів та зростання кількості екстремальних погодних явищ.

Дослідники наголошують, що «холодна пляма» є одним із найбільш тривожних сигналів того, що кліматична система планети може наближатися до небезпечної межі, після якої зміни стануть незворотними.

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Дата публікації
Кількість переглядів
621
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