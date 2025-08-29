Загадкова смерть: поліція розслідує загибель українки в Італії

Тетяна Кучеренко / © obozrevatel

В Італії за загадкових обставин загинула 63-річна українка Тетяна Кучеренко. Жінку знайшли мертвою 21 серпня на узбіччі дороги в невеликому каналі. Поруч лежав її електросамокат. Поліція розслідує інцидент, але версію вбивства одразу відкинула.

Правоохоронці припускають, що жінка могла відчути себе зле, втратити рівновагу і впасти. Оскільки вона опинилася у неглибокому каналі, однією з версій її смерті називають утоплення, хоча точна причина буде встановлена після експертизи.

Тетяна Кучеренко тривалий час працювала в Італії, доглядаючи за літніми людьми. Її син Олександр повідомив, що родом їхня сім’я з Полтави, хоча Тетяна й народилася в Ставрополі (Росія). Син повідомив, що мама колись працювала в Росії, і була там, коли розпався Радянський Союз. Тому отримала російський паспорт.

«Однак російську пенсію їй все одно не дали, бо вона українка, і до італійської пенсії вона теж не дожила. Наша сім’я з Полтави», — написав в одному з коментарів син Олександр.

На цій дорозі померла українка. / © obozrevatel

Олександр згадує, що його мати була «сонечком, доброю і чуйною людиною, яка дуже хотіла жити в Україні». Він розповів, що вона мала приїхати додому 10 серпня, але не змогла. За словами сина, Тетяна сильно переживала через повномасштабну війну, публікувала фото руйнувань в Бучі та Ірпені, які спричинили росіяни.

Свої почуття Олександр висловив у зворушливому дописі: «Моя улюблена Матусю, ти жила для мене! Я завжди це цінував! Ти пишалася мною, а я тобою!».

Тетяна Кучеренко / © obozrevatel

Нагадаємо, в італійському місті Падуя трагічно загинув 6-річний Владислав, український біженець з Одеси. Після смерті він стане донором органів, рятуючи життя інших пацієнтів.

Нещасний випадок стався, коли хлопчик, сидячи в дитячому кріслі на велосипеді матері, переходив з нею дорогу пішохідним переходом. Їх збив автомобіль. Мама вижила, а Владислав отримав критичні травми: удар відкинув його на кілька метрів, і дитина одразу знепритомніла.