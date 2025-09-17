Загадкова смерть українки у Швейцарії: родичі не вірять версії поліції

Українка Лілія загинула у Швейцарії / © Instagram tarasuach

У комуні Фельдбруннен у Швейцарії у квартирі гуртожитку, де проживають біженці з різних країн, виявили мертвою 49-річну українку Лілію, яка приїхала зі Львова. Поліція не вважає загибель української біженки вбивством, хоча називає її смерть неприродною.

Як повідомила мати загиблої виданню Oboz.ua, Лілія не скаржилася на життя і не розповідала про жодні проблеми.

Львів’янка приїхала до Швейцарії відразу після повномасштабного вторгнення. Нещодавно вона здала мовний іспит та офіційно влаштувалася на роботу в пекарні. Її мати стверджує, що в неї було багато знайомих та друзів.

Познайомившись із подружжям літніх швейцарців, Лілія на їхнє запрошення поселилася в їхній квартирі, де доглядала за старенькими. Але на вимогу міграційної служби змушена була повернутися до соціального гуртожитку. Своїх підопічних вона провідувала тільки у вихідні.

7 вересня Лілію зі смертельними пораненнями виявили в кімнаті соціального гуртожитку.

За словами матері загиблої, поліція нічого не розповідає навіть про характер отриманих поранень. Рідні досі не отримали висновок судмедекспертизи. Лише довідку про смерть, де написано, що вона померла не природним чином.

Незадовго до смерті Лілія виклала в соцмережі фото з чоловіком. За словами матері, цей чоловік так само, як і її донька, належить до Свідків Єгови, і між ними не було ніяких романтичних стосунків.

У Лілії, крім матері, залишився син, а також сестра і брат, який зараз на фронті.

Ніхто з рідних не вірить у версію швейцарської поліції, яка відкидає убивство. Вони вважають, що правоохоронці не хочуть займатися справою української біженки.

