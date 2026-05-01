Загадкова смерть вченого та експерименти над людьми: Конгрес США розслідує секретну програму ЦРУ

Програма ЦРУ з контролю розуму у кризі після загибелі провідного науковця проєкту / © Associated Press

Реклама

У США призначили нові парламентські слухання для розслідування секретної програми ЦРУ часів холодної війни, яка мала на меті розробку методів контролю свідомості. Справа отримала новий резонанс після розсекречення архівних документів щодо жорстоких експериментів над людьми та підозрілої смерті біолога Френка Олсона.

Про деталі майбутнього розслідування та моторошні факти з минулого американських спецслужб пише Daily Mail.

Зазначається, що ЦРУ офіційно визнавало проведення дослідів, однак масштаб зловживань міг бути значно більшим, ніж вважалося раніше.

Реклама

Смерть науковця та приховані досліди

Програма MKUltra діяла з 1953 до 1964 року і об’єднувала щонайменше 144 секретні проєкти. Спецагенти намагалися створити ефективні методики психологічного тортурування та промивання мізків, тестуючи наркотичні речовини на злочинцях, пацієнтах психіатричних клінік та звичайних громадянах. Відомий гангстер Джеймс Балджер, який став піддослідним у 1957 році, згадував про цей досвід із жахом, описуючи постійні галюцинації, коли «кімната змінювала форму», а також години виснажливої параної та нападів агресії.

Особливу увагу слідчих зараз привертає доля доктора Френка Олсона, експерта з біологічної зброї. У 1953 році йому таємно підмішали LSD у напій, а через дев’ять днів він випав із вікна 13-го поверху готелю в Нью-Йорку. Хоча інцидент визнали самогубством, родина вченого переконана в убивстві. Його племінник Пол Відіч наголошує, що дядько мав моральні сумніви щодо своєї роботи, тому був просто «викинутий з вікна», адже це був дуже зручний спосіб позбутися загрози національній безпеці.

Реакція влади та знищення доказів

Більшість оригінальних документів MKUltra знищили ще у 1973 році за наказом керівництва ЦРУ, проте парламентське розслідування змогло остаточно підтвердити існування програми. Нещодавно розсекречені матеріали доводять, що управління свідомо відмовилося від тестування препаратів на іноземцях, ухваливши рішення продовжувати приховані досліди саме на американцях. Офіційні представники ЦРУ наразі запевняють, що програму згорнули через етичні проблеми, і відомство залишається відданим прозорості у висвітленні цієї історії.

Проте американські законодавці налаштовані вкрай скептично щодо офіційної позиції розвідки. Конгресмен Тім Берчетт обурився методами спецслужб, які викрадали людей, щоб накачати їх кислотою та повністю стерти пам’ять. Політик нагадав, що спочатку в ЦРУ заперечували існування програми, потім знищили документи, а згодом усе ж зізналися, тому зараз виникає логічне запитання щодо того, «якій саме брехні ми повинні вірити».

Реклама

Нагадаємо, адміністрація Трампа ініціювала федеральне розслідування серії смертей та зникнень американських науковців, що спровокувало хвилю чуток про причетність спецслужб та іншопланетян.

Новини партнерів