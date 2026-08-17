Загадковий дзвінок на 911: стали відомі нові подробиці смерті Гайден Панеттьєрі

Гайден Панеттьєрі / © Associated Press

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Гайден Панеттьєрі знайшов непритомною у будинку в Південній Кароліні її друг. Співробітники служби екстреної медичної допомоги виїхали на виклик щодо людини з «зупинкою серця» та «жінки, яка не реагувала на зовнішні подразники».

Про це пише TMZ.

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Смерть Гайден Панеттьєрі: нові подробиці трагедії

Як повідомляють джерела видання в правоохоронних органах, друг Гайден зателефонував у службу 911 о 13:51 у неділю, щоб повідомити, що актриса не реагує на зовнішні подразники та перебуває у стані зупинки серця у своєму будинку в Грінвіллі, штат Південна Кароліна.

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TMZ отримало аудіозапис диспетчерської розмови, в якій рятувальники направляли медиків на місце події для проведення серцево-легеневої реанімації людині, яка пережила «передозування».

Наразі невідомо, чи саме Брайан Гікерсон, з яким Гайден то розлучалася, то знову сходилася, зробив цей дзвінок.

Як повідомили, поліцейські та працівники служби екстреної медичної допомоги міста Грінвілл оперативно зреагували на виклик, а парамедики спробували реанімувати Гайден, застосувавши «розширені заходи з підтримки серцевої діяльності».

Як повідомили, парамедики також проводили Гайден непрямий масаж серця, але ніщо не змогло повернути її до життя, і о 14:32 її було визнано померлою.

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Поліція заявляє, що на початковому етапі ознак злочину виявлено не було, а обставини смерті Гайден не видавалися підозрілими. У понеділок коронер округу Грінвілл проведе розтин, щоб встановити причину та обставини смерті.

Що відомо про смерть Гайден Панеттьєрі

У неділю, 16 серпня, стався виклик правоохоронців до будинку в Південній Кароліні, США. Дзвінок надійшов близько 13:50, повідомили уполіцейськом у департаменті Грінвілла

Також американська акторка була колишньою нареченою відомого українського боксера Володимира Кличка та є матір’ю його доньки.

Також Гайден Панеттьєрі свого часу брала участь у Революції Гідності, де підтримувала український народ. А під час ровномасштабної війни вона заснувала свій фонд, щоб допомогти українцям.

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