Загадковий НЛО у формі "гантелі" 45 хвилин кружляв у небі

НЛО в Південній Каліфорнії / © safeaerospace.org

Реклама

У Південній Каліфорнії (США) четверо туристів стали свідками появи таємничого літального апарату у формі гантелі або літери H, що повільно та хаотично пролітав поблизу гори Райан у Національному парку Джошуа-Трі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Подія сталася 14 жовтня 2023 року, під час сонячного затемнення, за яким спостерігали туристи.

Реклама

Зображення літального апарату були нещодавно опубліковані на сайті safeaerospace.org, який створила некомерційна група, що спеціалізується на безпеці в аерокосмічній галузі та національній безпец.

У коментарі до фото стверджується, що НЛО виготовлене з матеріалу, що має високу відбивну здатність, і описується як срібло.

Скептики припустили, що це міг бути повітряний змій у формі коробки або повітряна кулька у формі літери H, що втекла.

Однак, туристи підрахували, що літальний апарат був розміром з автомобіль або невеликий літак, що зробило б об’єкт значно більшим за типового повітряного змія та повітряну кулю.

Реклама

Дві великі панелі з кожного кінця надавали йому форми, що нагадує винищувач TIE з фільмів «Зоряні війни».

Цікаво, що НЛО спостерігали на відстані всього декількох кілометрів від Центру бойових дій Повітряних сил морської піхоти (MCAGCC) у Твентінайн-Палмс, приблизно за 200 км на схід від Лос-Анджелеса.

Спостереження також відбулося приблизно за 185 км від авіабази Едвардс, найбільшого у світі аеродрому, який є випробувальним полігоном для експериментальних літаків та прототипів ще від 1940-х років.

Фактично, база є домівкою для 412-того випробувального крила та випробувального центру ВПС США, головним місцем служби для проведення дослідницьких льотних випробувань нових технологій.

Реклама

Видання звернулося до Пентагону за коментарем щодо спостереження та щоб дізнатися, чи проводили військові випробування в цьому районі під час сонячного затемнення 2023 року.

Секрети НЛО — останні новини

Нагадаємо, у лютому цього року президент США Дональд Трамп доручив федеральним агентствам, включно з Пентагоном, розпочати ідентифікацію та оприлюднення файлів, пов’язаних з НЛО.

Нещодавно Білий дім зареєстрував домен «aliens.gov» (прибульці), що викликало нові припущення щодо довгоочікуваного розкриття інформації про НЛО.

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс зізнався, що він «одержимий» непізнаними літаючими об’єктами (НЛО), і пообіцяв розкрити таємницю, перш ніж залишити посаду.

Реклама

Новини партнерів